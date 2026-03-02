Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Bli omsluten av fantastiskt ljud Bli omsluten av fantastiskt ljud Bli omsluten av fantastiskt ljud

      On-ear-hörlurar

      TAH4500WT/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Bli omsluten av fantastiskt ljud

      Om du vill ha superbekväma hörlurar med brusreducering är det här rätt val. Du får ett fylligt ljud med djup bas även vid låga volymer. De utbytbara öronkuddarna och batteriet maximerar komforten och prestandan under många år framöver.

      Läs mer om produkten

      Tillgänglig i:

      Liknande produkter

      Visa alla Hörlurar med brusreducering

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      On-ear-hörlurar
      - {discount-value}

      On-ear-hörlurar

      totalt

      recurring payment

      Bli omsluten av fantastiskt ljud

      • Naturligt ljud. Dynamisk bas
      • Bekväm on-ear-passform
      • Brusreducerande
      • Upp till 70 timmars speltid

      Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

      Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fyllig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.

      Bekväm passform med utbytbara komponenter för användning i flera år

      Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

      Hör alltid musiken med aktiv brusreducering

      Aktiv brusreducering minskar externt ljud så att du kan fokusera på musiken, podcastarna och samtalen. Du kan ha på autoläget eller använda Philips Headphones-appen för att själv ställa in nivåerna.

      Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling

      Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

      Upp till 70 timmars speltid (50 med brusreducering på)

      Med brusreducering avstängd kan du få upp till 70 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara 5 minuter för att få ytterligare 4 timmar.

      Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

      Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från din omgivning.

      Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse

      Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

      Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

      De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

      GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

      Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Akustiskt system
        Stängd
        Frekvensomfång
        20–20 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Maximal ineffekt
        10 mW
        Känslighet
        113 dB (1 000 Hz, 1 mW)
        Högtalardiameter
        32  mm
        Högtalar-typ
        Dynamisk

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
         6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        SBC

      • Yttre kartong

        Längd
        21.70  cm
        Antal konsumentförpackningar
        3
        Bredd
        18.50  cm
        Bruttovikt
        1.32  kg
        Höjd
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17757 1
        Nettovikt
        0.50  kg
        Taravikt
        0.82  kg

      • Bekvämlighet

        Volymkontroll
        Ja
        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Knapp
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Effekt

        Antal batterier
        1 st.
        Laddningstid
        2  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        50  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        70  timmar
        Snabb uppladdning
        5 mins for 4 hrs
        Batterivikt (total)
        9.52  g
        Batterikapacitet (hörlurar)
        500  mAh
        Batterityp (hörlurar)
        Litiumpolymer (inbyggd)

      • Förpackningens mått

        Höjd
        24.5  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        19.85  cm
        Djup
        5.5  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 17757 4
        Bruttovikt
        0.332  kg
        Nettovikt
        0.168  kg
        Taravikt
        0.164  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        17.84  cm
        Bredd
        15.84  cm
        Djup
        7.37  cm
        Vikt
        0.156  kg

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja

      • Design

        Färg
        Vit
        Bärstil
        Hörlurar med huvudband
        Ihopvikbara
        Platt/inåt
        Material i öronkopplingen
        Syntetiskt läder
        Öronpassform
        On-ear
        Kåptyp
        Sluten baksida

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20802 5

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        FB
        Mikrofon för ANC
        3 mikrofoner
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Tryck på flerfunktionsknappen
        Stöd för röstassistent
        Ja

      • Hållbarhet

        Ytterhölje av plast
        innehåller 71 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.