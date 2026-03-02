Om du vill ha superbekväma hörlurar med brusreducering är det här rätt val. Du får ett fylligt ljud med djup bas även vid låga volymer. De utbytbara öronkuddarna och batteriet maximerar komforten och prestandan under många år framöver.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt
Allt du behöver i ett köp
Paketpris
Hoppa över det här
Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Lägg till tillbehör
Den här produkten
- {discount-value}
On-ear-hörlurar
totalt
recurring payment
Bli omsluten av fantastiskt ljud
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Bekväm on-ear-passform
Brusreducerande
Upp till 70 timmars speltid
Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fyllig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.
Bekväm passform med utbytbara komponenter för användning i flera år
Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.
Hör alltid musiken med aktiv brusreducering
Aktiv brusreducering minskar externt ljud så att du kan fokusera på musiken, podcastarna och samtalen. Du kan ha på autoläget eller använda Philips Headphones-appen för att själv ställa in nivåerna.
Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
Upp till 70 timmars speltid (50 med brusreducering på)
Med brusreducering avstängd kan du få upp till 70 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara 5 minuter för att få ytterligare 4 timmar.
Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från din omgivning.
Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.
Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.