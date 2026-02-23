Behåll fokus med over-ear-hörlurarna med adaptiv brusreducering som är konstruerade för många års bekväm användning. Använd dem trådlöst för att få ett varmt, naturligt ljud när du är på språng. Eller anslut en kabel och få högupplöst ljud när du lyssnar sladdanslutet.
Trådlösa over-ear-hörlurar
Härlig komfort
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Bekväm over-ear-passform
Adaptiv brusreducering
Upp till 80 timmar speltid
Bra ljud även vid låga volymer. Lyssna sladdanslutet eller trådlöst
Anpassade högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass samarbetar för att ge dig bra ljud med fyllig bas även vid låga volymer. För att få högupplöst ljud kan du lyssna sladdanslutet via 3,5 mm-ljudkabeln (medföljer) eller via USB-C.
Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
Bekväm passform och utbytbara komponenter för användning i flera år
Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.
Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
Upp till 80 timmars speltid (50 timmar med brusreducering på)
Med brusreducering avstängd kan du få upp till 80 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara fem minuter för att få ytterligare fyra timmar.
5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser
Dessa hörlurar har fem mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.
Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.
Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.