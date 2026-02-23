5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser

Dessa hörlurar har fem mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.