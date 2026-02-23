Söktermer

      Trådlösa over-ear-hörlurar

      Härlig komfort

      Behåll fokus med over-ear-hörlurarna med adaptiv brusreducering som är konstruerade för många års bekväm användning. Använd dem trådlöst för att få ett varmt, naturligt ljud när du är på språng. Eller anslut en kabel och få högupplöst ljud när du lyssnar sladdanslutet.

      Härlig komfort

      • Naturligt ljud. Dynamisk bas
      • Bekväm over-ear-passform
      • Adaptiv brusreducering
      • Upp till 80 timmar speltid

      Bra ljud även vid låga volymer. Lyssna sladdanslutet eller trådlöst

      Anpassade högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass samarbetar för att ge dig bra ljud med fyllig bas även vid låga volymer. För att få högupplöst ljud kan du lyssna sladdanslutet via 3,5 mm-ljudkabeln (medföljer) eller via USB-C.

      Bli uppslukad med adaptiv brusreducering

      Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

      Bekväm passform och utbytbara komponenter för användning i flera år

      Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

      Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling

      Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

      Upp till 80 timmars speltid (50 timmar med brusreducering på)

      Med brusreducering avstängd kan du få upp till 80 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara fem minuter för att få ytterligare fyra timmar.

      5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser

      Dessa hörlurar har fem mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

      Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse

      Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

      Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

      De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

      GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

      Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Akustiskt system
        Stängd
        Frekvensomfång
        20–40 000 Hz
        Impedans
        16 ohm
        Känslighet
        108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Högtalardiameter
        40  mm
        Maximal ineffekt
        30  mW
        Högtalar-typ
        Dynamisk
        Hi-Res Audio
        Ja

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
         6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        SBC
        Hörlursuttag
        3.5  mm

      • Yttre kartong

        Längd
        22.40  cm
        Antal konsumentförpackningar
        3
        Bredd
        22.00  cm
        Bruttovikt
        1.65  kg
        Höjd
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Nettovikt
        0.81  kg
        Taravikt
        0.84  kg

      • Bekvämlighet

        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Knapp
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Effekt

        Antal batterier
        1 st.
        Laddningstid
        2  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        50  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        80  timmar
        Snabb uppladdning
        15 mins for 4 hrs
        Batterivikt (total)
        14.8  g
        Batterikapacitet (hörlurar)
        720  mAh
        Batterityp (hörlurar)
        Litiumpolymer (inbyggd)

      • Förpackningens mått

        Höjd
        25  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        21.2  cm
        Djup
        6.9  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Bruttovikt
        0.500  kg
        Nettovikt
        0.270  kg
        Taravikt
        0.230  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        19.20  cm
        Bredd
        16.60  cm
        Djup
        8.20  cm
        Vikt
        0.024  kg

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja

      • Design

        Färg
        Vit
        Bärstil
        Hörlurar med huvudband
        Ihopvikbara
        Platt
        Material i öronkopplingen
        Syntetiskt läder
        Öronpassform
        Over-ear
        Kåptyp
        Sluten baksida

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        2 mics
        Vind-/brusreducering
        Ja

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        Hybrid, ANC Pro
        Awareness mode
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Tryck på flerfunktionsknappen
        Stöd för röstassistent
        Ja

      • Hållbarhet

        Ytterhölje av plast
        innehåller 52 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

