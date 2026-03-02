4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk

Dessa hörlurar har fyra mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.