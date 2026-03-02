Med de här true wireless-öronpropparna som känns lättare, sitter bättre och låter bra flyter dagen på. Med aktiv brusreducering kan du lyssna utan att bli störd, och de strukturerade öronpluggarna gör att öronpropparna sitter bekvämt på plats.
True wireless-hörlurar
Stäng ute bruset, älska passformen
Små öronproppar. Bekväm passform
Aktiv brusreducering
4-mikrofonteknik
Naturligt ljud. Dynamisk bas
Bra ljud från öronproppar som sitter som en smäck
SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.
Hör alltid musiken med aktiv brusreducering
Aktiv brusreducering minskar yttre ljud så att du kan fokusera på musiken, poddarna och samtalen. Du kan aktivera och inaktivera funktionen via öronpropparna eller vår tillhörande app, och med Awareness Mode kan du höra ljud utifrån.
4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
Dessa hörlurar har fyra mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.
Flera Bluetooth®-anslutningspunkter och enkel parkoppling
Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.
Stänk- och svettåliga: IPX4
Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.
Laddningsfodral i fickstorlek med remhål
Det lilla laddningsfodralet får lätt plats i fickan, eller kan du sätta fast en rem i remhålet och hänga fodralet i väskan eller skärpet. I monoläget kan du använda en av öronpropparna medan den andra laddas.
Upp till 36 timmars speltid med fodralet
Med brusreducering inaktiverat får du 8 timmars speltid med en full laddning och 28 extra timmar från laddningsfodralet (med brusreducering aktiverat får du 6 timmar och 21 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 10 minuters laddning 2 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.
Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.
Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.