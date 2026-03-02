Söktermer

      Stäng ute bruset, älska passformen

      Med de här true wireless-öronpropparna som känns lättare, sitter bättre och låter bra flyter dagen på. Med aktiv brusreducering kan du lyssna utan att bli störd, och de strukturerade öronpluggarna gör att öronpropparna sitter bekvämt på plats.

      Stäng ute bruset, älska passformen

      • Små öronproppar. Bekväm passform
      • Aktiv brusreducering
      • 4-mikrofonteknik
      • Naturligt ljud. Dynamisk bas

      Bra ljud från öronproppar som sitter som en smäck

      SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.

      Hör alltid musiken med aktiv brusreducering

      Aktiv brusreducering minskar yttre ljud så att du kan fokusera på musiken, poddarna och samtalen. Du kan aktivera och inaktivera funktionen via öronpropparna eller vår tillhörande app, och med Awareness Mode kan du höra ljud utifrån.

      4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk

      Dessa hörlurar har fyra mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

      Flera Bluetooth®-anslutningspunkter och enkel parkoppling

      Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

      Stänk- och svettåliga: IPX4

      Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

      Laddningsfodral i fickstorlek med remhål

      Det lilla laddningsfodralet får lätt plats i fickan, eller kan du sätta fast en rem i remhålet och hänga fodralet i väskan eller skärpet. I monoläget kan du använda en av öronpropparna medan den andra laddas.

      Upp till 36 timmars speltid med fodralet

      Med brusreducering inaktiverat får du 8 timmars speltid med en full laddning och 28 extra timmar från laddningsfodralet (med brusreducering aktiverat får du 6 timmar och 21 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 10 minuters laddning 2 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

      Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse

      Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

      Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

      De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

      GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

      Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Frekvensomfång
        20–20 000 Hz
        Högtalardiameter
        10 mm
        Impedans
        16 ohm
        Maximal ineffekt
        3 mW
        Känslighet
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Högtalar-typ
        Dynamisk

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
         6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        SBC

      • Yttre kartong

        Längd
        43.50  cm
        Antal konsumentförpackningar
        24
        Bredd
        24.50  cm
        Bruttovikt
        2.95  kg
        Höjd
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17814 1
        Nettovikt
        1.42  kg
        Taravikt
        1.53  kg

      • Bekvämlighet

        Volymkontroll
        Ja
        Vattentät
        IPX4
        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Monoläge för TWS
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Vidrör
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Inre kartong

        Längd
        11.30  cm
        Antal konsumentförpackningar
        3
        Bredd
        10.40  cm
        Höjd
        10.00  cm
        Nettovikt
        0.18  kg
        Bruttovikt
        0.32  kg
        Taravikt
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17814 8

      • Effekt

        Antal batterier
        3 st.
        Laddningstid
        2  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        6 + 21  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        8 + 28  timmar
        Snabb uppladdning
        10 mins for 2 hrs
        Batterityp (laddningsfodral)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterityp (öronpropp)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivikt (total)
        10.1  g
        Batterikapacitet (fodral)
        410  mAh
        Batterikapacitet (öronpropp)
        50  mAh

      • Förpackningens mått

        Höjd
        11.2  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        9.6  cm
        Djup
        3.4  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 17814 4
        Bruttovikt
        0.085  kg
        Nettovikt
        0.059  kg
        Taravikt
        0.026  kg

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja
        Öronsnäckor
        3 par (S/M/L)
        Laddare
        Ja

      • Design

        Färg
        Ljusblå
        Bärstil
        In-ear
        Material i öronkopplingen
        Silikon
        Öronpassform
        In-ear
        In-ear-passform
        Öronpropp i silikon

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        2 mics for each side

      • Mått

        Laddningsfodralets mått (B x D x H)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Öronproppens mått (B x D x H)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Total vikt
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20823 0

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        FF
        Awareness mode
        Ja
        Mikrofon för ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Multifunktion, pek
        Stöd för röstassistent
        Ja

      • Hållbarhet

        Ytterhölje av plast
        innehåller 55 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

