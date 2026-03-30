    Skapa stämningen, älska passformen

      True wireless-hörlurar

      TAT3000BK/00

      Skapa stämningen, älska passformen

      Lyssna fritt med true wireless-öronproppar som känns lättare, sitter bättre och ger ett fylligt, varmt och detaljerat ljud. Adaptiv brusreducering anpassar sig efter din omgivning, medan lägena Cafe och Lounge sätter stämningen och ser till att musiken hamnar i bakgrunden.

      Skapa stämningen, älska passformen

      • Små öronproppar. Bekväm passform.
      • Adaptiv brusreducering
      • 6-mikrofonteknik
      • Detaljerat, naturligt ljud

      Detaljerat ljud, bekväm passform och Spatial Audio-lägen

      SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Philips Spatial Audio-funktioner omfattar lägena Cafe och Lounge som gör att musiken låter som en del av bakgrundsmiljön: perfekt för att fokusera på en uppgift medan du lyssnar.

      Bli uppslukad med adaptiv brusreducering

      Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

      Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och Auracast™

      Bluetooth® 6.0 garanterar en snabb och stabil anslutning, och stöd för Auracast™ gör att du kan lyssna på offentliga sändningar när du är på resande fot. Du kan ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt och hantera anslutna enheter via vår app – dessutom gör Microsoft Swift Pair livet enklare för Windows-användare.

      6-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk

      Dessa hörlurar har sex mikrofoner, och tre av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

      Stänk- och svettåliga: IPX4

      Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

      Upp till 48 timmars speltid. Laddningsfodral i fickformat

      Med brusreducering av får du 12 timmars speltid med en full laddning och 36 extra timmar från fodralet i fickformat (med brusreducering på får du 8 timmar och 24 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 10 minuters laddning 2 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

      Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse

      Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

      Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

      De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

      GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

      Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Frekvensomfång
        20–20 000 Hz
        Högtalardiameter
        10 mm
        Impedans
        32 ohm
        Maximal ineffekt
        5 mW
        Känslighet
        106 dB (1 000 Hz, 179 mV)
        Högtalar-typ
        Dynamisk

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
         6,0
        Bluetooth-profiler
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        • SBC
        • LC3

      • Yttre kartong

        Längd
        26.50  cm
        Antal konsumentförpackningar
        24
        Bredd
        23.00  cm
        Bruttovikt
        3.05  kg
        Höjd
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17894 3
        Nettovikt
        1.57  kg
        Taravikt
        1.48  kg

      • Bekvämlighet

        Volymkontroll
        Ja
        Vattentät
        IPX4
        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Monoläge för TWS
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Vidrör
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Inre kartong

        Längd
        12.30  cm
        Antal konsumentförpackningar
        3
        Bredd
        10.05  cm
        Höjd
        10.00  cm
        Nettovikt
        0.20  kg
        Bruttovikt
        0.336  kg
        Taravikt
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17894 0

      • Effekt

        Antal batterier
        3 st.
        Laddningstid
        2  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        8 + 24  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        12 + 36  timmar
        Snabb uppladdning
        10 mins for 2 hrs
        Batterityp (laddningsfodral)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterityp (öronpropp)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivikt (total)
        13.27  g
        Batterikapacitet (fodral)
        600  mAh
        Batterikapacitet (öronpropp)
        60  mAh

      • Förpackningens mått

        Höjd
        10.9  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        9.6  cm
        Djup
        3.55  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 17894 6
        Bruttovikt
        0.093  kg
        Nettovikt
        0.066  kg
        Taravikt
        0.027  kg

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja
        Öronsnäckor
        3 par (S/M/L)
        Laddare
        Ja

      • Design

        Färg
        Svart
        Bärstil
        In-ear
        Material i öronkopplingen
        Silikon
        Öronpassform
        In-ear
        In-ear-passform
        Öronpropp i silikon

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        3 mics for each side

      • Mått

        Laddningsfodralets mått (B x D x H)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Öronproppens mått (B x D x H)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Total vikt
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20826 1

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        Hybrid
        Awareness mode
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon för ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Multifunktion, pek
        Stöd för röstassistent
        Ja

      • Hållbarhet

        Ytterhölje av plast
        innehåller 57 % återvunnen polykarbonat TE-00132492

