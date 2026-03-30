Lyssna fritt med true wireless-öronproppar som känns lättare, sitter bättre och ger ett fylligt, varmt och detaljerat ljud. Adaptiv brusreducering anpassar sig efter din omgivning, medan lägena Cafe och Lounge sätter stämningen och ser till att musiken hamnar i bakgrunden.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt
Allt du behöver i ett köp
Paketpris
Hoppa över det här
Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Lägg till tillbehör
Den här produkten
- {discount-value}
True wireless-hörlurar
totalt
recurring payment
Skapa stämningen, älska passformen
Små öronproppar. Bekväm passform.
Adaptiv brusreducering
6-mikrofonteknik
Detaljerat, naturligt ljud
Detaljerat ljud, bekväm passform och Spatial Audio-lägen
SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Philips Spatial Audio-funktioner omfattar lägena Cafe och Lounge som gör att musiken låter som en del av bakgrundsmiljön: perfekt för att fokusera på en uppgift medan du lyssnar.
Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och Auracast™
Bluetooth® 6.0 garanterar en snabb och stabil anslutning, och stöd för Auracast™ gör att du kan lyssna på offentliga sändningar när du är på resande fot. Du kan ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt och hantera anslutna enheter via vår app – dessutom gör Microsoft Swift Pair livet enklare för Windows-användare.
6-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
Dessa hörlurar har sex mikrofoner, och tre av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.
Stänk- och svettåliga: IPX4
Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.
Upp till 48 timmars speltid. Laddningsfodral i fickformat
Med brusreducering av får du 12 timmars speltid med en full laddning och 36 extra timmar från fodralet i fickformat (med brusreducering på får du 8 timmar och 24 extra timmar från fodralet). För en snabb boost ger 10 minuters laddning 2 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.
Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.
Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.