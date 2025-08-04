Söktermer

    Philips huvudrakapparat för en len och renrakad look i badrummet

    Huvudrakapparater

    Nära rakning, skonsam mot huden

    Världens främsta varumärke för elektriska rakapparater¹

    Vår bästa huvudrakapparat

    Nära rakning, skonsam mot huden

    Huvudrakapparat 9000 Series

    Huvudrakapparat 9000 Series

    Premium-rakapparat för våt- och torrakning med 90 minuters driftstid, lyxigt resefodral, sköljstation och presentförpackning, extra uppsättning ersättningshuvuden

    Philips rakteknik finns nu tillgänglig för smidig huvudrakning

    Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater¹

    Forma ditt äkta jag

    Flexibelt 360º huvud

    Klipp håret i valfri riktning med det flexibla 360º huvudet. Den helt flexibla roterande huvudrakapparaten följer huvudets konturer för optimal hudkontakt och komfort.

    En närbild på Philips-huvudrakapparatens ComfortCut-rakblad

    ComfortCut-rakblad

    36 självslipande ComfortCut-rakblad klipper håret precis ovanför huden för ett nära och jämnt resultat.

    PowerAdapt-sensor

    Den dynamiska och responsiva PowerAdapt-sensorn läser av hårtätheten 125 gånger per sekund och anpassar rakningseffekten för en smidig huvudrakning.

    Fler fantastiska anledningar till att välja Philips huvudrakapparater

    • Designad för komfort med ett ergonomiskt grepp

      Hantera tryggt Philips huvudrakapparat. Den ergonomiska designen på huvudrakapparaten ger dig ett säkert grepp när du rakar huvudet.

    • Håruppsamlingssystem för en ren rakning

      Håruppsamlingssystemet förvarar avklippt hår när du rakar dig. Få en nära huvudrakning utan att lämna kvar en massa hår i handfatet.

    • SkinProtect-teknik för en nära och skonsam rakning

      SkinProtect-tekniken ger en hypoallergen och hudvänlig våt- eller torrakning utan att dra eller rycka i hårstråna.

    • Hygienisk och enkel rengöring med sköljstationen

      Underhåll enkelt Philips huvudrakapparat med den medföljande sköljstationen. Den rengör rakhuvudena grundligt för optimal hygien och prestanda (finns för HS7980 och HS9980).

    • Tillverkat av svenskt kirurgiskt stål

      Philips rakblad till huvudrakapparaten är tillverkade av hudvänligt och korrosionsbeständigt svenskt kirurgiskt stål.

    • Maximera prestandan genom att byta ut rakhuvudena i tid

      Bibehåll enkelt prestandan på Philips huvudrakapparat genom att byta ut rakhuvudena var sjätte månad.

    • Reslås för säker förvaring och resor

      Förhindra oavsiktlig aktivering och fortsätt raka huvudet under resor. Reslåset håller huvudrakapparaten avstängd när den är nedpackad i väskan.

    Alltid klar att använda

    Philips huvudrakapparat som hålls i en tatuerad hand i badrummet

    Få upp till 90 minuters driftstid

    Få upp till 90 minuters driftstid – cirka 15 rakningar – på en timmes laddning. Har du bråttom? Snabbladda Philips huvudrakapparat i bara fem minuter så får du tillräckligt med ström för en rakning.

    Philips vattensäkra huvudrakapparat som sköljs ren

    100 % tvättbar och går att använda i duschen

    Välj den Philips-huvudrakningsrutin som passar dig bäst. Du kan välja mellan en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning.

    Philips huvudrakapparat, 5 års garanti²

    Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²

    Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara Philips-huvudrakapparater

    Väg genom skog som visar liten miljöpåverkan

    Hållbarhet

    Utformad för att hålla länge

    Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.

    Läs mer

    Kundtjänst och -support

    Få hjälp med din produkt, hitta handböcker, få användbara tips och felsök problem

    CustomerSupport

    Supporthemsida

    Hitta alla supportämnen med mera

    MagnifyingGlass

    Hitta din produkt

    Sök efter modellnummer och hitta produktspecifik information

    Clippin

    Shoppa delar och tillbehör

    Hitta delar och tillbehör till produkten

    Friskrivningar

    ¹ Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.
    ² 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.

