Huvudrakapparater
Nära rakning, skonsam mot huden
Världens främsta varumärke för elektriska rakapparater¹
Philips rakteknik finns nu tillgänglig för smidig huvudrakning
Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater¹
Flexibelt 360º huvud
Klipp håret i valfri riktning med det flexibla 360º huvudet. Den helt flexibla roterande huvudrakapparaten följer huvudets konturer för optimal hudkontakt och komfort.
ComfortCut-rakblad
36 självslipande ComfortCut-rakblad klipper håret precis ovanför huden för ett nära och jämnt resultat.
PowerAdapt-sensor
Den dynamiska och responsiva PowerAdapt-sensorn läser av hårtätheten 125 gånger per sekund och anpassar rakningseffekten för en smidig huvudrakning.
-
Designad för komfort med ett ergonomiskt grepp
Hantera tryggt Philips huvudrakapparat. Den ergonomiska designen på huvudrakapparaten ger dig ett säkert grepp när du rakar huvudet.
-
Håruppsamlingssystem för en ren rakning
Håruppsamlingssystemet förvarar avklippt hår när du rakar dig. Få en nära huvudrakning utan att lämna kvar en massa hår i handfatet.
-
SkinProtect-teknik för en nära och skonsam rakning
SkinProtect-tekniken ger en hypoallergen och hudvänlig våt- eller torrakning utan att dra eller rycka i hårstråna.
-
Hygienisk och enkel rengöring med sköljstationen
Underhåll enkelt Philips huvudrakapparat med den medföljande sköljstationen. Den rengör rakhuvudena grundligt för optimal hygien och prestanda (finns för HS7980 och HS9980).
-
Tillverkat av svenskt kirurgiskt stål
Philips rakblad till huvudrakapparaten är tillverkade av hudvänligt och korrosionsbeständigt svenskt kirurgiskt stål.
-
Maximera prestandan genom att byta ut rakhuvudena i tid
Bibehåll enkelt prestandan på Philips huvudrakapparat genom att byta ut rakhuvudena var sjätte månad.
-
Reslås för säker förvaring och resor
Förhindra oavsiktlig aktivering och fortsätt raka huvudet under resor. Reslåset håller huvudrakapparaten avstängd när den är nedpackad i väskan.
Få upp till 90 minuters driftstid
Få upp till 90 minuters driftstid – cirka 15 rakningar – på en timmes laddning. Har du bråttom? Snabbladda Philips huvudrakapparat i bara fem minuter så får du tillräckligt med ström för en rakning.
100 % tvättbar och går att använda i duschen
Välj den Philips-huvudrakningsrutin som passar dig bäst. Du kan välja mellan en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning.
Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²
Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara Philips-huvudrakapparater
Hållbarhet
Utformad för att hålla länge
Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.
Friskrivningar
¹ Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.
² 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.