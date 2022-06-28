Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips Lumea IPL 7000
    1591 omdömen

    Lumea IPL 7000 Series IPL-hårborttagningsenhet

    Fantastiska resultat, fantastiskt värde

    Rekommenderat pris

    4 599,00 kr
    Den här produkten har utgått
    Se alla modeller

    Njut av 18 månaders hårfri och len hud*

    Få hårfri och len hud med vår Lumea IPL 7000 Series. Behandlingarna är skonsamma och effektiva med tillbehör för varje kroppsdel.

    Standardproduktfoto Alternativt produktfoto Alternativt produktfoto

    Spara tid och arbete

    Endast två gånger i månaden

    Behandla varannan vecka under de första fyra behandlingarna (jämfört med varje vecka med andra varumärken) och gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultatet.

    Skonsam och bekväm

    Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar

    Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.

    Extra smidighet och flexibilitet

    Extra lång sladd

    Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

    Användarhandbok Produktblad
    Temabild

    Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka

    Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

    Temabild

    Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar

    Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.

    Temabild

    Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

    Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

    Temabild

    Passar en mängd olika hudtoner och hårfärger

    IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till medelbrun (I–IV).

    Temabild

    En Satin Compact-penntrimmer medföljer

    Fullända din skönhetsrutin: Satin Compact-penntrimmern är ett diskret skönhetsverktyg som gör att du snabbt och enkelt kan ta bort även det finaste ansiktshåret.

    -teknik

    Lumea IPL 7000

    Titta för att ta reda på mer om Lumea IPL 7000

    Välj din Lumea IPL 7000

    Jämför

    Recensioner

    Hjälp och råd från experter

    Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?

    Vid vilken ålder kan jag använda Philips Lumea?

    Kan jag använda Philips Lumea om jag är gravid eller ammar?

    Kan jag använda Philips Lumea i bikiniområdet?

    Varför finns det en luftbubbla på glaset på Philips Lumea?

    Är Philips Lumea lämplig för alla hudtoner och hårfärger?

    Kan Philips Lumea användas även av män?

    Varför saknas ett glas i Philips Lumea-tillbehöret?

    Hur ofta ska jag använda Philips Lumea?

    Varför blir min Philips Lumea varm under användning?

    Hur rengör jag min Philips Lumea?

    Varför måste jag ta bort hår före en behandling med Philips Lumea?

    Hur väljer jag den Philips Lumea-ljusintensitet som är bäst för mig?

    Hur förbereder jag mig för en behandling med Philips Lumea?

    Får jag bättre resultat om jag använder Philips Lumea oftare?

    Är blinkningarna i Philips Lumea säkra för ögonen?

    Hur får jag önskat resultat med Philips Lumea?

    Kundtjänst och -support

    Få hjälp med din produkt, hitta handböcker, få användbara tips och felsök problem

    CustomerSupport

    Supporthemsida

    Hitta alla supportämnen med mera

    MagnifyingGlass

    Hitta din produkt

    Sök efter modellnummer och hitta produktspecifik information

    Clippin

    Shoppa delar och tillbehör

    Hitta delar och tillbehör till produkten

    Jämför alla IPL-hårborttagningsenheter

    Jämför
    Lumea IPL 7000 Series
    Lumea IPL 7000 Series
    Välj din modell

    Friskrivningar

    * Efter 3 behandlingar. Medianresultat 86 % minskning av hårväxten på underbenen 18 månader efter behandlingsstart.
    * Medelresultat efter tolv behandlingar: 82 % på underbenen
    ** När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti

    Exklusiva erbjudanden, bara för dig


    En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

    Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

    Tidig tillgång till försäljning.

    Tips om hälsosam livsstil.

    *
    Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
    Vad betyder det?
    *Klicka här för att läsa om rabattvillkoren
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.