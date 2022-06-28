Behandla varannan vecka under de första fyra behandlingarna (jämfört med varje vecka med andra varumärken) och gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultatet.
Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.
Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.
Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.
IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till medelbrun (I–IV).
Fullända din skönhetsrutin: Satin Compact-penntrimmern är ett diskret skönhetsverktyg som gör att du snabbt och enkelt kan ta bort även det finaste ansiktshåret.
