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Utgått

BrillianceLCD-skärm med svängbar basenhet, USB, Audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Professionell, miljövänlig och ergonomisk skärm

Miljövänlig och professionell EPEAT Gold-certifierad Philips 220P2-skärm med strömbrytare för 0 W, 0,1 W läge för mjuk avstängning, Smart Ergo Base, stereoljud och en 4-portars USB-hubb ökar produktiviteten

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Professionell, miljövänlig och ergonomisk skärm

  • 22-tums (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Strömbrytare för 0 W ger 100 % energibesparing

I linje med Philips åtagande gentemot mottot "Sense and Simplicity" kan du nu göra det ansvarsfulla valet att när som helst stänga AV din skärm. Du behöver bara trycka på en på/av-knapp, som är bekvämt placerad på baksidan av skärmen, så minskas skärmens strömförbrukning till noll. I avstängt läge förbrukar skärmen ingen ström alls, vilket minskar ditt koldioxidavtryck ytterligare.

Snygga SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller är intelligenta, beröringskänsliga ikoner som ersätter utskjutande knappar. SmartTouch-kontroller svarar på minsta beröring. Med SmartImage Lite kan du till exempel sätta på bildskärmen eller justera ljusstyrka och kontrast på skärmen. När SmartTouch-ikoner är aktiverade börjar de lysa och visar att dina kommandon har utförts.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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