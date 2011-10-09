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Utgått

BrillianceLED-skärm med 2 ms

226CL2SB/00

4.3

| (32) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Snygg Full HD LED-skärm med naturliga färger

Med en tunn, snygg design är den nya generationens 226CL2 Full HD LED-skärm med 2 ms SmartResponse Turbo och snygga SmartTouch-kontroller redo att engagera dig i spelens och filmens värld

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Snygg Full HD LED-skärm med naturliga färger

  • 21,5 tum (54,6 cm) C-line

  • Full HD

Snygga SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller är intelligenta, beröringskänsliga ikoner som ersätter utskjutande knappar. SmartTouch-kontroller svarar på minsta beröring. Med SmartImage Lite kan du till exempel sätta på bildskärmen eller justera ljusstyrka och kontrast på skärmen. När SmartTouch-ikoner är aktiverade börjar de lysa och visar att dina kommandon har utförts.

SmartResponse: 2 ms

SmartResponse är en exklusiv och högeffektiv teknik från Philips som, när den är på, automatiskt anpassar svarstider efter specifika programkrav som spel och filmer som kräver snabbare svarstider för att skapa bilder utan vibrationer, fördröjningar, och spökbilder

SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

32

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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