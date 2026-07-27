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Utgått
231P4QRYEB/00
P-line
23 tum (58,4 cm)
Full HD-skärm
På Philips är vi fast beslutna att arbetet ska vara anpassat efter människorna, och inte tvärtom. För att hjälpa till att skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö har Philips utvecklat "ErgoSensor", världens första innovativa teknik som känner av och mäter användarens beteende. ErgoSensor är inbyggt i skärmen och ger användaren råd om ergonomi vid datorn och feedback om korrigeringar för optimalt tittaravstånd, ergonomisk nackvinkel och tidspauser. Dessutom minskas energiförbrukningen med upp till 80 % genom att skärmen stängs av när användaren inte är närvarande.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
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