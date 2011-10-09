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Utgått
Ultratunn LED-skärm. Helt enkelt enastående.
Philips Blade LED-skärm är svalt sofistikerad med ultratunn design och teknik som ger skarpa levande färger
Blade
23 tum (58,4 cm)
C-line
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
Ny serie Philips-bildskärmar har den nya generationens senaste Slim CCFL eller LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara bildskärmarna estetiskt tilltalande, de sparar också utrymme på skrivbordet.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
4.3
av 5
32
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor