ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

BrillianceLED-skärm

234CL2SB/00

4.3

| (32) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Ultratunn LED-skärm. Helt enkelt enastående.

Philips Blade LED-skärm är svalt sofistikerad med ultratunn design och teknik som ger skarpa levande färger

Visa alla fördelar

Ultratunn LED-skärm. Helt enkelt enastående.

  • Blade

  • 23 tum (58,4 cm)

  • C-line

HDMI-klar för Full HD-underhållning

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Ultratunn, elegant och modern

Ny serie Philips-bildskärmar har den nya generationens senaste Slim CCFL eller LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara bildskärmarna estetiskt tilltalande, de sparar också utrymme på skrivbordet.

SmartImage – optimerad för enkel användning

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

32

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.