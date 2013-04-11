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Utgått
Fantastisk underhållning på din HDMI LED-skärm
Den här stora, eleganta HDMI LED-multimedieskärmen 234EL2 med Full HD och snygga SmartTouch-kontroller är redo att låta dig uppslukas av spelens och filmens värld
23 tums (58,4 cm) E-line
Full HD
Attraktiv och elegant blank yta som passar med och kompletterar inredningen.
Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.
Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.
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4.3
av 5
60
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
WrinklyRocker
24/07/2012
United Kingdom
Smart Monitor
Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch