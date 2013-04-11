ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild

Utgått

LED-skärm med HDMI, ljud, SmartTouch

234EL2SB/00

4.3

| (60) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Fantastisk underhållning på din HDMI LED-skärm

Den här stora, eleganta HDMI LED-multimedieskärmen 234EL2 med Full HD och snygga SmartTouch-kontroller är redo att låta dig uppslukas av spelens och filmens värld

Visa alla fördelar

Fantastisk underhållning på din HDMI LED-skärm

  • 23 tums (58,4 cm) E-line

  • Full HD

Blank yta som förstärker din inredning

Attraktiv och elegant blank yta som passar med och kompletterar inredningen.

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p upplösning

Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

60

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great value monitor with everything you need

I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

spledid picture qualit

Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Smart Monitor

Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.