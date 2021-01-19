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Utgått
246E9QDSB/00
Enastående färg och modernt utseende
Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.
E-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
”Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment. Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarden, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på http://www.asimpleswitch.com/global/.
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
3.4
av 5
28
Recensioner
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-12-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-12-19
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-04-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2019-04-04
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226E9QDSB LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.