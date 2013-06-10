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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

273P3LPHES/00

4.7

| (13) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Innovativ PowerSensor-skärm sänker elräkningen

Miljövänlig, EPEAT Gold-certifierad Philips 273P3-LED-skärm för företag med intelligent PowerSensor känner av användarens närvaro, justerar strömförbrukningen och sänker elräkningen med upp till 80 %!

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Innovativ PowerSensor-skärm sänker elräkningen

  • P-line

  • 27-tums (68,6 cm)

SmartResponse på 1 ms

SmartResponse är en exklusiv och högeffektiv teknik från Philips som, när den är på, automatiskt anpassar svarstider efter specifika programkrav som spel och filmer som kräver snabbare svarstider för att skapa bilder utan vibrationer, fördröjningar och spökbilder.

Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

13

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic VFM at this price point

Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

DOES WHAT IT SAYS ON BOX

I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight

14/04/2014

Nederland

Nederland

is een zeer goed product

ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Ansvarsfriskrivningar

  1. EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.