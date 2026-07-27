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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

273P3QPYEB/00

Hållbar skärm med miljödesign
I Philips PowerSensor AMVA LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
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och PowerSensor sänker elräkningen

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • AMVA-skärm med Full HD

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd "personsensor" som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

DisplayPort ger ljud och bild via en enda, lång kabel

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.