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Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

276E9QJAB/01

4.2

| (59) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Enastående färg och modernt utseende

Philips E line-skärm är modern och har fantastisk bildprestanda. Full HD-skärm med Ultra Wide-Color ger dig äkta verklighetstrogna bilder. Njut av suverän video i modern design.

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Enastående färg och modernt utseende

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

HDMI garanterar universell digital anslutning

HDMI garanterar universell digital anslutning

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

59

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-10-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-01-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-01-24

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  5. NTSC-område baserat på CIE1976

  6. sRGB-område baserat på CIE1931

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.