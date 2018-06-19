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Utgått
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40PFT4101/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Vad kan man göra när vågräta eller lodräta ränder syns på TV-apparatens skärm?
Hur ändrar jag bildformatet?
Vad kan man göra när TVn startar om sig eller hänger sig?
Vad kan göra om LED-lampan blinkar i ett repeterande mönster?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Hur ansluter jag en mus och ett tangentbord till TV-apparaten1?
Vad kan man göra när en mjukvaruuppdatering misslyckas?
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-S-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-C-signal]
Vad gör jag om ett problem med en eller flera kanaler uppstår? [DVB-T-signal]
Vad kan man göra när meddelandet "Philips servern hittades ej" kommer fram?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Hur man kopplar ljud till ett externt system eller högtalare?
Hur ansluter jag Nintendo Wii?
Hur installerar jag (om) kanaler [DVB-T/C]
Hur ansluter jag hemmabiosystemet till TV-apparaten?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten