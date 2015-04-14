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Utgått
AD385/12
Lyssna på trådlös musik på din iPhone 5
Oavsett om den står på skrivbordet eller någon annanstans fyller AD385-dockningshögtalaren rummet med kristallklart ljud. Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten, samt Bluetooth och ett laddningsbart batteri för trådlös musik.
Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
8 W, laddningsbart batteri
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
3.7
av 5
3
Recensioner
kenoi
14/04/2015
Norge
Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s
Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
whk54
07/11/2014
France
juste bon.
un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
non83
14/08/2014
France
bof bof
très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(
Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®