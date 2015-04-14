ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

dockningshögtalare med Bluetooth®

AD385/12

3.7

| (3) Recensioner

Lyssna på trådlös musik på din iPhone 5

Oavsett om den står på skrivbordet eller någon annanstans fyller AD385-dockningshögtalaren rummet med kristallklart ljud. Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten, samt Bluetooth och ett laddningsbart batteri för trådlös musik.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Lyssna på trådlös musik på din iPhone 5

  • Bluetooth®

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • 8 W, laddningsbart batteri

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.7

av 5

3

Recensioner

4
3
2

14/04/2015

Norge

Norge

Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s

Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®

07/11/2014

France

France

juste bon.

un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®

14/08/2014

France

France

bof bof

très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(

Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®

Den här recensionen skrevs för AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.