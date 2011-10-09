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Utgått
AJ3916/12
Börja dagen med din favoritlåt
Börja dagen med inspirerande ljud. Med Philips klockradio kan du somna in till förinspelad avslappnande musik och vakna till din favorit-CD eller naturljud. Stereohögtalarna ser till att du vaknar med ett leende!
CD
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. På en enda CD-skiva kan du lagra upp till 10 timmar musik. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
3.3
av 5
4
Recensioner
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Clock Radio
Hovie
25/06/2020
Nederland
Verifierad köpare
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Fördelar
Goedkoop en effectief
Nackdelar
Simpel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Datum för användning 2019-05-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Datum för användning 2019-05-25
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Digitaler Radiowecker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3916 Digitaler Radiowecker