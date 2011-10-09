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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ3916/12

3.3

| (4) Recensioner

Börja dagen med din favoritlåt

Börja dagen med inspirerande ljud. Med Philips klockradio kan du somna in till förinspelad avslappnande musik och vakna till din favorit-CD eller naturljud. Stereohögtalarna ser till att du vaknar med ett leende!

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eller förinspelade naturljud

Börja dagen med din favoritlåt

  • CD

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. På en enda CD-skiva kan du lagra upp till 10 timmar musik. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.

Vakna till naturens ljud, CD, radiokanal eller ljudsignal

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

4

Recensioner

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Clock Radio

25/06/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Fördelar

Goedkoop en effectief

Nackdelar

Simpel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Datum för användning 2019-05-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Datum för användning 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Digitaler Radiowecker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3916 Digitaler Radiowecker

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