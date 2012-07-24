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Utgått
AJ4200/12
Ladda mobiltelefonen medan du sover
Philips klockradio väcker dig inte bara med ljudet från din favoritradiokanal, utan den laddar också din mobiltelefon medan du sover. Den har två larm med inställningar för vardagar och veckoslut och en stor LCD-skärm för enkel avläsning.
Ladda mobiltelefon/USB-enhet
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Den här funktionen, utformad med ett inbyggt förvaringsutrymme, ser till att kontakterna förvaras säkert och prydligt tills du ska använda dem igen. Den levereras t.o.m. med stora och små kontakter för olika mobiltelefoner samt med en anslutning för mini-USB-enheter.
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3.1
av 5
7
Recensioner
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Digital tuning clock radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Digital tuning clock radio
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Verifierad köpare
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Datum för användning 2019-08-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Datum för användning 2019-08-23
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique