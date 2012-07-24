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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ4200/12

3.1

| (7) Recensioner

Ladda mobiltelefonen medan du sover

Philips klockradio väcker dig inte bara med ljudet från din favoritradiokanal, utan den laddar också din mobiltelefon medan du sover. Den har två larm med inställningar för vardagar och veckoslut och en stor LCD-skärm för enkel avläsning.

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Ladda mobiltelefonen medan du sover

  • Ladda mobiltelefon/USB-enhet

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Inbyggt förvaringsutrymme – hjälper dig att hålla reda på anslutningskontakterna

Inbyggt förvaringsutrymme – hjälper dig att hålla reda på anslutningskontakterna

Den här funktionen, utformad med ett inbyggt förvaringsutrymme, ser till att kontakterna förvaras säkert och prydligt tills du ska använda dem igen. Den levereras t.o.m. med stora och små kontakter för olika mobiltelefoner samt med en anslutning för mini-USB-enheter.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

7

Recensioner

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Digital tuning clock radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Datum för användning 2019-08-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Datum för användning 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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