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Utgått
AJL305/12
Snygg klockradio med röstmeddelandefunktion
En snygg kompis som du kan spela in röstmeddelanden till hela familjen med, alla har sin egen brevlåda. Du kan ställa Philips klockradio på bordet eller montera den på väggen. Bland funktionerna finns klocka, radio och bildspel.
2.6
av 5
5
Recensioner
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Den här recensionen skrevs för AJL305 Clock Radio
Den här recensionen skrevs för AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Den här recensionen skrevs för AJL305 Radio-réveil
Den här recensionen skrevs för AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Den här recensionen skrevs för AJL305 Klokradio
Den här recensionen skrevs för AJL305 Klokradio