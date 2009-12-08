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Utgått

Klockradio

AJL305/12

2.6

| (5) Recensioner

Snygg klockradio med röstmeddelandefunktion

En snygg kompis som du kan spela in röstmeddelanden till hela familjen med, alla har sin egen brevlåda. Du kan ställa Philips klockradio på bordet eller montera den på väggen. Bland funktionerna finns klocka, radio och bildspel.

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och färgdisplay

Snygg klockradio med röstmeddelandefunktion

Egna röstbrevlådor för upp till fem familjemedlemmar

Spela in upp till 2 minuters digitala röstmeddelanden

Fem 3,8 cm (1,5") färgskärmar för miniatyrer

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2.6

av 5

5

Recensioner

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Den här recensionen skrevs för AJL305 Clock Radio

Den här recensionen skrevs för AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Den här recensionen skrevs för AJL305 Radio-réveil

Den här recensionen skrevs för AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Den här recensionen skrevs för AJL305 Klokradio

Den här recensionen skrevs för AJL305 Klokradio

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