ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produktdetalj
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produktdetalj
  • Primär bild

Utgått

zenit biohögtalare

CSS5530B/12

4.2

| (15) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Låt dig inspireras av Zen

Bejaka det rena och enkla med Philips Zenit-biohögtalare och få naturligt, balanserat ljud i en modern design med gedigna material. Smart kabelhantering och trådlösa bakre högtalare som gör upplevelsen trasselfri och mer harmonisk.

Visa alla fördelar

Slipp kabeltrassel

Låt dig inspireras av Zen

  • 5.1 trådlösa bakre högt. + subwoofer

  • Bluetooth® och NFC

  • HDMI 4K-2K

Trådlösa bakhögtalare och subwoofer för krångelfri installation

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

MTM-högtalare som återger högt ljud

Midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM)-konfigurationen i alla huvud- och satellithögtalare som återger högt ljud oavsett lyssningsposition. Du kan alltid få kristallklart ljud utan distorsion oavsett var du sitter.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

15

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

19/03/2017

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Helppokäyttöinen

Helpot kytkennät..... Kun kaiuttimet sai oikeille paikoille, niin äänen toisto oli hyvä meikäläisen käyttöön kaikista laitteista.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher

29/05/2017

France

France

Bon rapport qualité prix !

Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.