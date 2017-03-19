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Utgått
Låt dig inspireras av Zen
Bejaka det rena och enkla med Philips Zenit-biohögtalare och få naturligt, balanserat ljud i en modern design med gedigna material. Smart kabelhantering och trådlösa bakre högtalare som gör upplevelsen trasselfri och mer harmonisk.
5.1 trådlösa bakre högt. + subwoofer
Bluetooth® och NFC
HDMI 4K-2K
En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.
Midwoofer-tweeter-midwoofer (MTM)-konfigurationen i alla huvud- och satellithögtalare som återger högt ljud oavsett lyssningsposition. Du kan alltid få kristallklart ljud utan distorsion oavsett var du sitter.
4.2
av 5
15
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Joge
19/03/2017
Suomi
Verifierad köpare
Helppokäyttöinen
Helpot kytkennät..... Kun kaiuttimet sai oikeille paikoille, niin äänen toisto oli hyvä meikäläisen käyttöön kaikista laitteista.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit-kotiteatterikaiuttimet
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Zenit Heimkino-Lautsprecher
fettus1
29/05/2017
France
Bon rapport qualité prix !
Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5530B Enceintes Home Cinéma Zenit