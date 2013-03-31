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Utgått

Philips Fideliodockningsljudsystem

DCM5090/10

4.3

| (68) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Ljudtorn

Få ut mesta möjliga av din CD eller iPod/iPhone/iPad med ett brett, uppslukande och kristallklart ljud – tack vare LivingSound och PureDigital. Det här 3.1-dockningssystemet DCM5090/10 från Philips har en subwoofer, 200 W uteffekt och en docka som är enkel att använda.

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Besatt av ljud

Ljudtorn

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud

LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud

Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad

Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

68

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

31/03/2013

Danmark

Danmark

beskrivelsen passer perfekt

jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 dockinglydsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 dockinglydsystem

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system

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