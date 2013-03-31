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Utgått
Ljudtorn
Få ut mesta möjliga av din CD eller iPod/iPhone/iPad med ett brett, uppslukande och kristallklart ljud – tack vare LivingSound och PureDigital. Det här 3.1-dockningssystemet DCM5090/10 från Philips har en subwoofer, 200 W uteffekt och en docka som är enkel att använda.
Docka för iPod/iPhone/iPad
Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.
Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.
4.3
av 5
68
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
bjørnen
31/03/2013
Danmark
beskrivelsen passer perfekt
jeg er fuld ud tilfreds til mit køb af dokingstation dcm 5090,den kan jeg varmt anbefale til andre,og så er den ikke større end man kan have den med når man skal til parti og nyde den gode lyd.samt flot desing godt gået philips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 dockinglydsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 dockinglydsystem
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM5090 docking sound system