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Utgått

dockningshögtalare

DS1600/12

3

| (25) Recensioner

Ljud som passar ditt hem – för iPod/iPhone/iPad

DS1600 dockningshögtalare spelar upp och laddar alla dina iPod/iPhone/iPad-enheter med Philips DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakter. Det ger dig fullt och rikt ljud och har en USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet för ännu större mångsidighet.

Visa alla fördelar

Ljud som passar ditt hem – för iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • för iPod/iPhone/iPad

  • USB-port för laddning

  • 8 W

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.

Ladda en andra mobil enhet via USB-porten

Ladda en andra mobil enhet via USB-porten

För extra bekvämlighet har högtalaren också en USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet även när din iPod/iPhone är dockad.

Automatisk synkronisering av tid och datum när enheten är dockad

Dockningsstationen synkroniserar automatiskt klocka och datum med din iPod, iPhone eller iPad när enheten är dockad. Tryck bara på en knapp för att växla mellan klock- och datumvisning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

25

Recensioner

25/11/2014

Italia

Italia

Ottimo prodotto qualità prezzo

Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...

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Den här recensionen skrevs för DS1600 Sistema docking con altoparlanti

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse

Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.

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07/01/2014

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung

Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung

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