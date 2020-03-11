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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Nu kan du få ut mer av musik, spel och video. Med den här smarta och snygga dockningshögtalaren får du ett fantastiskt ljud från iPod, iPhone eller iPad. Den är behändig och har ett inbyggt batteri samt en funktion för Bluetooth-strömning.
Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.
Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.
3.9
av 5
51
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Aabforever
11/03/2020
Danmark
Fremragende lyd
Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8550 dockinghøjttaler
Datum för användning 2018-03-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8550 dockinghøjttaler
Datum för användning 2018-03-11
Bugsy
03/11/2012
United Kingdom
Outstanding product!
Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.
Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker
Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker
franktheyank
12/01/2012
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker