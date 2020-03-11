ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil

Utgått

dockningshögtalare

DS8550/10

3.9

| (51) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Nu kan du få ut mer av musik, spel och video. Med den här smarta och snygga dockningshögtalaren får du ett fantastiskt ljud från iPod, iPhone eller iPad. Den är behändig och har ett inbyggt batteri samt en funktion för Bluetooth-strömning.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet

SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud

SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

51

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

11/03/2020

Danmark

Danmark

Fremragende lyd

Har brugt den til bl.a. radio og spotify. Den er nem at håndtere og har en fantastisk lyd i forhold til størrelsen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8550 dockinghøjttaler

Datum för användning 2018-03-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8550 dockinghøjttaler

Datum för användning 2018-03-11

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker

Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8550 docking speaker

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.