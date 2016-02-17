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Utgått

Philips Fideliodockningsljudsystem

DTM9030/10

3.7

| (3) Recensioner

Den imponerande konsten med trådlöst ljud

Låt dig uppslukas av HiFi-ljud med Philips Fidelio Sound Towers. Strömma musik trådlöst med Bluetooth® aptX och AAC. Spela upp CD-skivor eller musik från iPod eller iPhone med Philips DualDock. Låt musiken fylla hela rummet med endast två högtalare.

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Besatt av ljud

Den imponerande konsten med trådlöst ljud

  • Bluetooth® aptX och ACC

Total uteffekt på 160 W RMS

Total uteffekt på 160 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

4
3
2

17/02/2016

France

France

Bien plus qu'une station d'accueil

Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.

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Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

03/07/2014

France

France

Un son énorme

J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !

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Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

13/09/2019

France

France

Produit très peu fiable

2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...

Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

Den här recensionen skrevs för DTM9030 Station d'accueil

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