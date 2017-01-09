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Utgått

Minihögtalare

FWP1000/05

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Få mer användning för din partymusik

Festa loss med Philips minihögtalare. Högtalaren på 240 W skakar liv i fester och ger dig musik överallt i hemmet. Den fungerar med alla Philips musikenheter och är utformad för flexibel placering och enkel installation.

Visa alla fördelar

En extra högtalare för bredare räckvidd

Få mer användning för din partymusik

  • Utökar festen

  • Använd med Philips musikenheter

  • Dynamiskt ljus

  • 240 W

Total uteffekt på 240 W RMS

Total uteffekt på 240 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 240 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dynamisk belysning för dans till rätta rytmen

Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.

Kan placeras flexibelt runt om i hemmet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

09/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazin speakers

This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP1000 Mini Speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWP1000 Mini Speaker

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.