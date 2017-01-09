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Utgått
Få mer användning för din partymusik
Festa loss med Philips minihögtalare. Högtalaren på 240 W skakar liv i fester och ger dig musik överallt i hemmet. Den fungerar med alla Philips musikenheter och är utformad för flexibel placering och enkel installation.
Utökar festen
Använd med Philips musikenheter
Dynamiskt ljus
240 W
Det här systemet har total uteffekt på 240 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Dansa i takt med musiken. Häftiga lampor blinkar i samma rytm som låtarna och ger en mer spännande dansupplevelse. Om du inte vill ha lamporna tända stänger du helt enkelt av funktionen. Krydda dina fester, födelsedagskalas och andra evenemang lite extra med dessa sensationella dynamiska lampor.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Piyy
09/01/2017
United Kingdom
Amazin speakers
This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP1000 Mini Speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWP1000 Mini Speaker
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.