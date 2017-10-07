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Utgått

SalonDry Pro ACHårtork

HP4992/00

4

| (4) Recensioner

Hårtorken som frisörer gärna använder hemma

Vill du torka håret som proffsen? SalonDry Pro – med 2 000 W föningskraft med en superprofessionell AC-motor – är den hårtork du behöver om du vill återskapa frisörernas föning.

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SalonDry Pro AC

Hårtorken som frisörer gärna använder hemma

  • 2 000 W

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 000 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

Professional AC-motor ger 50 % ökad livslängd

Professional AC-motor ger 50 % ökad livslängd

Motortypen har särskilt utvecklats för den professionella marknaden och ger dig flera fördelar. Viktigast av allt är att den har längre livslängd än vanliga motorer, vilket förlänger hårtorkens livslängd med 50 %. Dessutom har den ett extra kraftfullt luftflöde som ger snabb och effektiv torkning.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

4

Recensioner

4
3
2

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Fördelar

Koelstand en betrouwbaar

Nackdelar

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Datum för användning 2019-08-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Datum för användning 2019-08-16

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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