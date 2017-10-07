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Utgått
HP4992/00
Hårtorken som frisörer gärna använder hemma
Vill du torka håret som proffsen? SalonDry Pro – med 2 000 W föningskraft med en superprofessionell AC-motor – är den hårtork du behöver om du vill återskapa frisörernas föning.
2 000 W
Den här 2 000 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Motortypen har särskilt utvecklats för den professionella marknaden och ger dig flera fördelar. Viktigast av allt är att den har längre livslängd än vanliga motorer, vilket förlänger hårtorkens livslängd med 50 %. Dessutom har den ett extra kraftfullt luftflöde som ger snabb och effektiv torkning.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
4.0
av 5
4
Recensioner
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Fördelar
Koelstand en betrouwbaar
Nackdelar
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Datum för användning 2019-08-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Datum för användning 2019-08-16
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner