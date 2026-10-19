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Utgått
HP8116/00
Bättre hårvård
Med Care&Control-hårtorken på 1 400 W kan du föna håret precis som du själv önskar
1 400 W
Care&Control
Vikbar
Den här 1 400 W hårtorken ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får ett perfekt slutresultat. Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och skräddarsydd styling.
Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet blir en liten kompakt hårtork som är enkel att förvara i små utrymmen och som du kan ta med dig praktiskt taget överallt.
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