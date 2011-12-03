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Utgått

Plattång

HP8297/00

4

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Naturligt lent med volym

Med den här hårstylern från Philips kan du varsamt skapa den naturligt raka looken med precis rätt mängd volym för ditt hår. Snabbt, skonsamt och enkelt.

Visa alla fördelar

En plattång för naturligt rakt hår

Naturligt lent med volym

Perfekt tryckkontroll för snygga frisyrer med naturlig volym

Perfekt tryckkontroll för snygga frisyrer med naturlig volym

Med perfekt tryckkontroll får du rätt tryck mellan de keramiska plattorna och håret, så att du får en läcker frisyr som ökar din naturliga volym.

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

.

Digital värmeinställning ger supersläta resultat för alla hårtyper

Digital värmeinställning ger supersläta resultat för alla hårtyper

Med digital värmeinställning blir det enkelt att snabbt välja önskad funktion eller justera stylingtemperaturen med hjälp av det digitala teckenfönstret. På sätt blir det lätt att välja exakt temperatur för olika hårtyper och önskemål. Resultatet blir en perfekt frisyr med bara en enda knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener

23/02/2011

España

España

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Piastra per capelli

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Piastra per capelli

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.