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Utgått
Naturligt lent med volym
Med den här hårstylern från Philips kan du varsamt skapa den naturligt raka looken med precis rätt mängd volym för ditt hår. Snabbt, skonsamt och enkelt.
Med perfekt tryckkontroll får du rätt tryck mellan de keramiska plattorna och håret, så att du får en läcker frisyr som ökar din naturliga volym.
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Med digital värmeinställning blir det enkelt att snabbt välja önskad funktion eller justera stylingtemperaturen med hjälp av det digitala teckenfönstret. På sätt blir det lätt att välja exakt temperatur för olika hårtyper och önskemål. Resultatet blir en perfekt frisyr med bara en enda knapptryckning.
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4.0
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener
23/02/2011
España
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Piastra per capelli
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8297/00 Piastra per capelli