Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Anmäl dig nu
Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea
11
d
Dagar
15
t
Timmar
51
m
Minuter
42
s
Sekunder
HP8657/00
Flera olika frisyrer med extra omsorg
Philips Air Styler Advanced för enkla frisyrer varje dag. Den varma luften fördelas jämnt över borsten och den joniskt vårdande funktionen får håret att skina ännu mer.
fem stylingtillbehör
Jämn värmefördelning
Fyra gånger fler joner*
ThermoProtect-temperatur
Tekniken för jämn värmefördelning ger håret maximalt skydd mot överhettning och hjälper därmed till att hålla det friskt och glänsande.
Denna Airstyler ger ditt hår omedelbar behandling med vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Denna Airstyler har fem tillbehör för att skapa olika stilar – från naturligt rakt till definierade vågor och volym vid rötterna.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
3.7
av 5
144
Recensioner
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Datum för användning 2024-10-22
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Datum för användning 2024-10-22
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Fördelar
viele praktische Funktionen
Nackdelar
nicht der leiseste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Datum för användning 2024-06-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Datum för användning 2024-06-29
Baby85
25/07/2024
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Fördelar
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Nackdelar
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Datum för användning 2023-06-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Datum för användning 2023-06-25
jämfört med HP8656
På paddelborsten