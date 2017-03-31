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  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand

Utgått

Philips Sonicare For KidsSonisk eltandborste

HX6311/02

4.4
| (209) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
Philips Sonicare HX6311/02, elektrisk tandborste för växande leenden
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Elektrisk tandborste för barn

Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand

  • 2 lägen

  • Två borsthuvuden

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Med KidTimer ökar borstningstiden

Med KidTimer ökar borstningstiden

Under 90 dagar utökas borstningstiden långsamt till de två minuter som rekommenderas av tandläkare

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

209

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge