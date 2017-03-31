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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
2 lägen
Två borsthuvuden
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder
Under 90 dagar utökas borstningstiden långsamt till de två minuter som rekommenderas av tandläkare
4.4
av 5
209
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge