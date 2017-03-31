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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
Stabil och barnanpassad design
Effektiv plackbortagning
Roliga utbytbara klistermärken
Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har två borsthuvudstorlekar som är särskilt utformade för att rengöra varsamt och skydda tänder som växer
För att bidra till att barnen får goda vanor ökar den här eltandborsten sakta borstningstiden under en 90-dagarsperiod tills barnen når tandläkarrekommendationen på 2 minuter och på ett naturligt sätt får goda vanor.
Med två barnvänliga energilägen ger den här eltandborsten rätt rengöring för barn i olika åldrar; ett lågeffektsläge för yngre barn och ett högeffektsläge för äldre barn.
4.4
av 5
209
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
för svåråtkomliga ställen
¹ Helén Isaksson: On dental caries and dental erosion in Swedish young adults. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 2013. <br>² Philips Sonicare i hemundersökningar med amerikanska tandvårdsspecialister som har barn i åldrarna 4–10.
baserat på två borstningar på två minuter per dag