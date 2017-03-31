ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

NYHET Next-Generation DiamondClean

100% synlig feedback när du borstar​

Utforska nu

  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
  • Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter

Utgått

Philips Sonicare For KidsSonisk eltandborste

HX6311/07

4.4
| (209) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter
Barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna, visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.¹ Philips har därför utvecklat en ny generation eltandborstar för barn: Philips Sonicare for Kids ska med hjälp av fiffiga funktioner, barnanpassad design samt lek få våra små att borsta de rekommenderade 2 minuterna istället för de för barn vanliga 20 sekunderna.
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Barnanpassad design, motiverande funktioner & lek

Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter

  • Stabil och barnanpassad design

  • Effektiv plackbortagning

  • Roliga utbytbara klistermärken

Två tillgängliga borsthuvudstorlekar

Två tillgängliga borsthuvudstorlekar

Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har två borsthuvudstorlekar som är särskilt utformade för att rengöra varsamt och skydda tänder som växer

Med KidTimer ökar borstningstiden

Med KidTimer ökar borstningstiden

För att bidra till att barnen får goda vanor ökar den här eltandborsten sakta borstningstiden under en 90-dagarsperiod tills barnen når tandläkarrekommendationen på 2 minuter och på ett naturligt sätt får goda vanor.

Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring

Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring

Med två barnvänliga energilägen ger den här eltandborsten rätt rengöring för barn i olika åldrar; ett lågeffektsläge för yngre barn och ett högeffektsläge för äldre barn.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

209

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. för svåråtkomliga ställen

  3. ¹ Helén Isaksson: On dental caries and dental erosion in Swedish young adults. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 2013. &lt;br>² Philips Sonicare i hemundersökningar med amerikanska tandvårdsspecialister som har barn i åldrarna 4–10.

  4. baserat på två borstningar på två minuter per dag