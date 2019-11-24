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  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning

Utgått

Philips Sonicare EasyCleanSonisk eltandborste

HX6511/50

4.3
| (1094) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Bättre plackborttagning
Med den unika och dynamiska Philips Sonicare-eltandborsten kommer du åt att borsta varsamt och effektivt mellan tänderna och längs tandköttet.
Visa alla fördelar

Övergå enkelt från manuell tandborste till eltandborste

Bättre plackborttagning

  • Ett läge

  • 1 borsthuvud

Tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar

Tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar

Patenterad sonisk teknologi tar bort upp till 2x mer plack än manuellagi tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar.

Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare

Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare

Den här elektriska Sonicare-tandborsten från Philips hjälper till att ta bort och reducera fläckar på tänderna, vilket ger dig ett vackrare leende.

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

Det tar bara två minuter att borsta tänderna noggrant. QuadPacer indikerar när du har borstat varje del av munnen optimalt länge och SmarTimer signalerar när den totala tiden har gått. Kombinationen gör att du uppnår den rekommenderade borstningstiden – varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

1094

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

24/11/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fördelar

Mycket bra kvalitet

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

16/09/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör ett bra jobb.

Den fungerar mycket bra, är enkel att använda och har inga onödiga funktioner som man kanske aldrig använder. Två handtag är bra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

21/06/2016

Sverige

Sverige

Mycket bra

Var ovan vid intensiteten av borstningen i början men har nu vant mig och är mycket nöjd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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Ansvarsfriskrivningar

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar