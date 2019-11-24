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Utgått
Ett läge
1 borsthuvud
Patenterad sonisk teknologi tar bort upp till 2x mer plack än manuellagi tar bort upp till 2x mer plack än manuella tandborstar.
Den här elektriska Sonicare-tandborsten från Philips hjälper till att ta bort och reducera fläckar på tänderna, vilket ger dig ett vackrare leende.
Det tar bara två minuter att borsta tänderna noggrant. QuadPacer indikerar när du har borstat varje del av munnen optimalt länge och SmarTimer signalerar när den totala tiden har gått. Kombinationen gör att du uppnår den rekommenderade borstningstiden – varje gång.
4.3
av 5
1094
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Klevo
24/11/2019
Sverige
Verifierad köpare
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Fördelar
Mycket bra kvalitet
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Kalle81
16/09/2016
Sverige
Verifierad köpare
Gör ett bra jobb.
Den fungerar mycket bra, är enkel att använda och har inga onödiga funktioner som man kanske aldrig använder. Två handtag är bra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Fanny
21/06/2016
Sverige
Mycket bra
Var ovan vid intensiteten av borstningen i början men har nu vant mig och är mycket nöjd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar