Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Philips Sonicare EasyClean Sonisk eltandborste
Utgått
Support
HX6511/50
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
ECO-pass - English (US)
Användarhandbok
Alla (8)
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Philips SonicareLaddningsenhet
UV SanitizerUV-rengörare
Philips SonicareResefodral av plast
ProResultsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt
Min Sonicare-tandborste låter mycket