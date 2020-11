Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares eltandborste ger dig fler borströrelser per minut än vad din manuella tandborste gör på en månad. Vår soniska teknologi pressar vatten och tandkräm in mellan tänderna och in under tandköttskanten vilket skonsamt och effektivt rengör hela munnen, inte enbart tandytan.