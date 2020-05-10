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Utgått
Hi-Fi-rör
Diskantelement med kon i silke
150 W
Med inbyggda HiFi-rör kan du nu uppleva ljud av högsta kvalitet, som vanligen bara upplevs i de bästa HiFi-systemen. Rörens analoga karaktär ger ett behagligare ljud för vårt icke-linjära hörselsystem. Ljud från ett rör har låg distorsion och föredras alltid för sin rena och detaljerade samt varma och naturliga ljudkvalitet.
Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.
Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.
4.0
av 5
24
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
10/05/2020
Nederland
Verifierad köpare
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Fördelar
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Nackdelar
slecht één "aux" ingang.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp