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Utgått

Micro-Hi Fi-system

MCM204/12

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

En ny klassiker

Philips MCM204 utstrålar finess och kvalitet och är utvecklad för dig som verkligen uppskattar det absolut bästa vad gäller stil och teknik. Lyssna på MP3-/WMA-musik från din bärbara spelare med USB Direct-uppspelning.

Visa alla fördelar

med USB Direct-uppspelning

En ny klassiker

  • MP3-/WMA-CD-uppspelning

  • USB Direct

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung

Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM204 HiFi-Microsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM204 HiFi-Microsystem

16/10/2011

France

France

excellent produit

je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM204 Microchaîne hi-fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM204 Microchaîne hi-fi

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