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Utgått
En ny klassiker
Philips MCM204 utstrålar finess och kvalitet och är utvecklad för dig som verkligen uppskattar det absolut bästa vad gäller stil och teknik. Lyssna på MP3-/WMA-musik från din bärbara spelare med USB Direct-uppspelning.
MP3-/WMA-CD-uppspelning
USB Direct
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
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4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Dragoneye78
13/12/2015
Deutschland
Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung
Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM204 HiFi-Microsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM204 HiFi-Microsystem
titine45
16/10/2011
France
excellent produit
je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM204 Microchaîne hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM204 Microchaîne hi-fi