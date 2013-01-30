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Utgått
MCM277/12
Besatt av ljud
Du är trendig och framåtsträvande, och unik innovation och stil tilltalar dig. Philips mycket snygga mikromusiksystem med dynamiskt ljud har en tunn design med MP3-/WMA-CD- & USB Direct-uppspelning och kan även hängas på väggen.
väggmonterbar
Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.3
av 5
3
Recensioner
MCM277
30/01/2013
België
Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)
Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante
ogi17
04/09/2012
Suisse
me plait beaucoup
bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante
jehan
03/10/2016
France
Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans
Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante
Den här recensionen skrevs för MCM277 Microchaîne élégante