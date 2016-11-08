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Utgått
MCM906/12
Besatt av ljud
Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.
Hi-Fi-rör
Diskantelement med kon i silke
150 W
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.
Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.
Med inbyggda HiFi-rör kan du nu uppleva ljud av högsta kvalitet, som vanligen bara upplevs i de bästa HiFi-systemen. Rörens analoga karaktär ger ett behagligare ljud för vårt icke-linjära hörselsystem. Ljud från ett rör har låg distorsion och föredras alltid för sin rena och detaljerade samt varma och naturliga ljudkvalitet.
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3.8
av 5
15
Recensioner
BEAR
08/11/2016
Sverige
Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl
SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)
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Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
itix
24/01/2012
Sverige
Grymt kompaktsystem
Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
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Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp