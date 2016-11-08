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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-system med komponent

MCM906/12

3.8

| (15) Recensioner

Besatt av ljud

Omge dig själv med ljud av förnämsta kvalitet från nya Philips Hi-Fi-komponentsystem försett med ett diskantelement med kon i silke. Dessutom har systemet eleganta högtalare i trä och ett aluminiumhölje som förstärker ljudkvaliteten och säkerställer precision och kontroll.

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Njut av varmt Hi-Fi-ljud

Besatt av ljud

  • Hi-Fi-rör

  • Diskantelement med kon i silke

  • 150 W

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

HiFi-rör av högsta kvalitet ger perfekt rent och naturligt ljud

HiFi-rör av högsta kvalitet ger perfekt rent och naturligt ljud

Med inbyggda HiFi-rör kan du nu uppleva ljud av högsta kvalitet, som vanligen bara upplevs i de bästa HiFi-systemen. Rörens analoga karaktär ger ett behagligare ljud för vårt icke-linjära hörselsystem. Ljud från ett rör har låg distorsion och föredras alltid för sin rena och detaljerade samt varma och naturliga ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

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3.8

av 5

15

Recensioner

08/11/2016

Sverige

Sverige

Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl

SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

24/01/2012

Sverige

Sverige

Grymt kompaktsystem

Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

21/07/2013

Nederland

Nederland

zeer fraaie Hifi set

Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

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