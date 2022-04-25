Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
PPX720/INT
Xtreme-ljusstyrka, Xtreme-ljud och bärbar
PicoPix MaxTV är baserad på Android TV och projicerar bilder upp till 120 tum i äkta Full HD. Tack vare flera bildkorrigeringar, automatisk ljusstyrka, ett batteri som varar i upp till fyra timmar och en bergsprängarfunktion kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den!
120 tum i äkta FULL HD 1080p
Xtreme-ljud och bärbar
Android TV-upplevelse
Bluetooth-bergsprängarfunktion
Automatisk fokus med ett klick tar bort krånglet med en manuell installation. Den högupplösta kameran och AI-driven autofokus ser alltid till att du automatiskt får den tydligaste bilden.
En ultrakompakt PicoPix Max TV-projektor som är fullspäckad med allt du behöver. Få ut mesta möjliga av ett 4-timmarsbatteri i projektionsläge eller 10 timmar i Bluetooth-högtalarläge. Powerbank-funktionen laddar även alla dina enheter via USB-C- eller USB-A-porten.
Texas Instruments DLP-teknik, som används i 9 av 10 biografer över hela världen, ger levande bilder, djup kontrast och en ljus bild i alla förhållanden. Du kan förvänta dig en oöverträffad visuell upplevelse med levande färger som levererar 100 % av REC709-signalen.
2.9
av 5
8
Recensioner
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Datum för användning 2021-03-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Datum för användning 2021-03-25
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Fördelar
Better brightness, Android TV, super good speakers
Nackdelar
a bit bulky
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Datum för användning 2021-10-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Datum för användning 2021-10-08
Edouard 5
09/03/2023
France
Verifierad köpare
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Fördelar
Bonne Qualité image et son
Nackdelar
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Datum för användning 2022-02-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Datum för användning 2022-02-09
Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistent är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.