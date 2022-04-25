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Utgått

PicoPix MaxTVMobil projektor

PPX720/INT

2.9

| (8) Recensioner

Xtreme-ljusstyrka, Xtreme-ljud och bärbar

PicoPix MaxTV är baserad på Android TV och projicerar bilder upp till 120 tum i äkta Full HD. Tack vare flera bildkorrigeringar, automatisk ljusstyrka, ett batteri som varar i upp till fyra timmar och en bergsprängarfunktion kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den!

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Xtreme-ljusstyrka, Xtreme-ljud och bärbar

  • 120 tum i äkta FULL HD 1080p

  • Xtreme-ljud och bärbar

  • Android TV-upplevelse

  • Bluetooth-bergsprängarfunktion

Smart autofokus

Smart autofokus

Automatisk fokus med ett klick tar bort krånglet med en manuell installation. Den högupplösta kameran och AI-driven autofokus ser alltid till att du automatiskt får den tydligaste bilden.

Lätt att bära med sig

Lätt att bära med sig

En ultrakompakt PicoPix Max TV-projektor som är fullspäckad med allt du behöver. Få ut mesta möjliga av ett 4-timmarsbatteri i projektionsläge eller 10 timmar i Bluetooth-högtalarläge. Powerbank-funktionen laddar även alla dina enheter via USB-C- eller USB-A-porten.

TI DLP-teknik/REC709

TI DLP-teknik/REC709

Texas Instruments DLP-teknik, som används i 9 av 10 biografer över hela världen, ger levande bilder, djup kontrast och en ljus bild i alla förhållanden. Du kan förvänta dig en oöverträffad visuell upplevelse med levande färger som levererar 100 % av REC709-signalen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

8

Recensioner

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Datum för användning 2021-03-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Datum för användning 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Fördelar

Better brightness, Android TV, super good speakers

Nackdelar

a bit bulky

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Datum för användning 2021-10-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Datum för användning 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Verifierad köpare

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Fördelar

Bonne Qualité image et son

Nackdelar

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Datum för användning 2022-02-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Datum för användning 2022-02-09

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  2. Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.