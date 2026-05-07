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        Utgått

        Shaver series 3000 S3350/06 Wet and dry electric shaver

        S3342/13

        4.2
        | (2047) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
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        4.2

        av 5

        2047

        Recensioner

        82%

        rekommenderar den här produkten

        07/05/2026

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Fördelar

        Lätt att rengörs

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Date of Use 2026-05-05

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

        Date of Use 2026-05-05

        01/09/2023

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Min nya Philips Shaver 3000

        Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!

        Fördelar

        Enkel, kraftfull och snabb!

        Nackdelar

        Inga

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

        31/08/2023

        Sverige

        Sverige

        Verifierad köpare

        Fungerar snabbt och effektivt

        Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel

        Fördelar

        Hudnära rakning nästan som en hyvel

        Nackdelar

        -

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

        Ja. jag rekommenderar den här produkten

        Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

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