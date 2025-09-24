Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Shaver series 3000 S3350/06 Wet and dry electric shaver
Utgått
Support
S3342/13
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
Data Act Document
EU-försäkran om överensstämmelse
Alla (11)
Vad betyder symbolerna på min Philips-rakapparat?
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Shaver series 3000Rakhuvuden
Shaver 3000 SeriesLaddningsställ
Shaver series 3000Fodral
Shaver series 3000Skyddskåpa
Shaver series 3000Fäste
USB-kabel
Låsfäste för rakhuvuden
HQ87 USB-väggadapter
Min Philips-rakapparat laddas inte