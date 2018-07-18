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  • Drick utan spill
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Utgått

Philips AventMjuka pipar

SCF252

2.3
| (7) Recensioner
Drick utan spill
Philips Avent mjuka pipar har utformats för ömtåligt tandkött och är det idealiska första steget från bröstet eller flaskan till en mugg. De har en patentsökt läckagefri ventil som gör det enkelt att byta Drick utan spill-mugg.
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Drick utan spill

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  • 6 m+

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

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Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.

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2.3

av 5

7

Recensioner

5
3
2

18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

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22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF252 Zachte drinktuiten

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24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Den här recensionen skrevs för SCF252 Becs souples

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