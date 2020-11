Avslappnad ställning, tack vare dess speciella design

Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.