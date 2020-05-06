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  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund
  • Mer tröst från varje mysstund

Utgått

Philips Aventultra soft snugggle

SCF348/12

4.7
| (175) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Mer tröst från varje mysstund
Philips Avent ultra soft snuggle är ett mjukisdjur med en ultra soft-napp. En snuggle är lätt så att du kan ha det nära barn så att de känner sig trygga. Det är lätt att hitta och kan tas loss från nappen för smidig rengöring.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Innehåller ultra soft-napp

Mer tröst från varje mysstund

  • Mjukisdjur med ultra soft-napp

  • 0 m+

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 1 x snuggle och 1 x napp 0–6 M

Hjälper dig och ditt barn att hitta nappen

Hjälper dig och ditt barn att hitta nappen

Nu behöver du inte längre leta efter nappar! Mjukisdjuret gör nappen lätt att hitta.

Barn får extra tröst med varje mysstund

Barn får extra tröst med varje mysstund

Barn får extra tröst med varje mysstund med sina mjukisdjur. De är tillverkade av mjukt material och deras lätta tassar håller nappar på plats.

Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips Avent-nappar

Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips Avent-nappar

Mjukisdjuret är kompatibelt med alla Philips Avent-nappar. Så du kan mixa och matcha och skapa den produkt som är rätt för ditt barn.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

175

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

1

06/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing soft dummy

I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again

Fördelar

Soft easy detached dummy

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great for newborns

The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend

Fördelar

Easy to wipe

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Cute little giraffe with soother

My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF348/11 ultra soft snuggle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Enligt ett konsumenttest med 112 mammor i USA 2016 säger 96 % att skölden framkallar färre märken och mindre hudirritation

  2. Konsumenttester genomförda 2016–2017 i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar nappen med textur som används i ultra soft- och ultra air-napparna

  3. Det främsta globala nappmärket

  4. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  5. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg