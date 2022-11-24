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Utgått

Shaver S9000 PrestigeExtra rakhuvuden

SH98/70

3.9
| (38) Recensioner
Gör din rakapparat som ny
På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med 9000 Prestige-serien.
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Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Renoverad rakapparat för våt- och torrakning

SP9861/16R1

Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Gör din rakapparat som ny

  • NanoTech-precisionsblad

  • Passar SP981X, SP982X och SP986X

Extra rakhuvuden för S9000 Prestige

Extra rakhuvuden för S9000 Prestige

Reservhuvudena SH98 är kompatibla med alla S9000 Prestige-rakapparater med rundade huvuden (SP981X, SP982X och SP986X). De är inte kompatibla med de vinkelformade S9000 Prestige-rakapparaterna (SP983X, SP984X, SP987X och SP988X), som i stället använder efterföljaren SH91. Reservhuvudena SH91 är kompatibla med alla S9000 Prestige-rakapparater, vinklade och rundade huvuden.

Enkelt att byta

Enkelt att byta

1. Dra bort överdelen på skärhuvudet. 2. Ersätt med den nya rakhuvudslösningen. 3. Återställ rakapparaten genom att hålla på/av-knappen intryckt i mer än 5 sekunder.

Det enklaste sättet att optimera rakapparatens prestanda

Det enklaste sättet att optimera rakapparatens prestanda

Den uppgraderade lösningen gör det enklare än någonsin att underhålla din Philips-rakapparat. Det här nya formatet gör att du kan installera de nya rakhuvudena i endast två steg, vilket förenklar grundlig rengöring av rakapparaten och optimerar din dagliga rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

38

Recensioner

24/11/2022

France

France

Excellent !

Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange

13/02/2022

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

gemak

werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes

Fördelar

goede service

Nackdelar

geen

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

05/01/2022

España

España

Sustitucion Cabezales S9000 Prestige

Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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