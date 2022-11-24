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Utgått
SH98/70
NanoTech-precisionsblad
Passar SP981X, SP982X och SP986X
Reservhuvudena SH98 är kompatibla med alla S9000 Prestige-rakapparater med rundade huvuden (SP981X, SP982X och SP986X). De är inte kompatibla med de vinkelformade S9000 Prestige-rakapparaterna (SP983X, SP984X, SP987X och SP988X), som i stället använder efterföljaren SH91. Reservhuvudena SH91 är kompatibla med alla S9000 Prestige-rakapparater, vinklade och rundade huvuden.
1. Dra bort överdelen på skärhuvudet. 2. Ersätt med den nya rakhuvudslösningen. 3. Återställ rakapparaten genom att hålla på/av-knappen intryckt i mer än 5 sekunder.
Den uppgraderade lösningen gör det enklare än någonsin att underhålla din Philips-rakapparat. Det här nya formatet gör att du kan installera de nya rakhuvudena i endast två steg, vilket förenklar grundlig rengöring av rakapparaten och optimerar din dagliga rakning.
3.9
av 5
38
Recensioner
plclr
24/11/2022
France
Excellent !
Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Hoekenburg
13/02/2022
Nederland
Verifierad köpare
gemak
werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes
Fördelar
goede service
Nackdelar
geen
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Mesac
05/01/2022
España
Sustitucion Cabezales S9000 Prestige
Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto