Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Over-ear
Svart
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din ljudenhet.
4.0
av 5
19
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Fördelar
Guter preis mit guter qulität.
Nackdelar
Klobig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Stereokopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Stereokopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Stereokopfhörer
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Auriculares estéreo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1900 Auriculares estéreo