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Utgått

Stereohörlurar

SHP1900/10

4
| (19) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Lätta och bekväma
Stora hörlurar med lätt design gör det bekvämt att lyssna
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  • Svart

En 2 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan

Den perfekta sladdlängden som ger dig mer rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din ljudenhet.

Öronsnäckor i full storlek blockerar externt ljud

Justerbart huvudband som passar alla

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Recensioner

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4.0

av 5

19

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Fördelar

Guter preis mit guter qulität.

Nackdelar

Klobig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1900 Stereokopfhörer

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14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

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13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

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Den här recensionen skrevs för SHP1900 Auriculares estéreo

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